CCOO y UGT instan al gobierno español a actuar para parar la opa del BBVA en el Sabadell: “No aporta nada bueno”

CCOO y UGT de Cataluña ha instado este Primero de Mayo en el gobierno español a actuar para parar la opa del BBVA al Banc Sabadell después de la luz verde de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación del 1 de Mayo, el secretario general de la UGT, Camil Ros, ha expresado su “rechazo frontal” a la decisión de Competencia, y ha advertido que la opa “no aporta nada bueno” ni para los trabajadores, ni para las pymes ni los autónomos. “Afectará a la gente normal”. Belén López, secretaria general de CCOO, ha pedido que se vele por las condiciones de trabajo de los empleados de los bancos y se garantice que no hay exclusión bancaria ni se pierde acceso al crédito.