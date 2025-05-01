SEGRE

CCOO y UGT instan al gobierno español a actuar para parar la opa del BBVA en el Sabadell: “No aporta nada bueno”

López pide que se “vele” para garantizar el trabajo en el sector y Rubio avisa que “la gente normal” será la más perjudicada

El secretario general de la UGT, Camil Ros, atiende los medios.

El secretario general de la UGT, Camil Ros, atiende los medios.Laura Busquets / ACN

Publicado por
acn

Creado:

Actualizado:

CCOO y UGT de Cataluña ha instado este Primero de Mayo en el gobierno español a actuar para parar la opa del BBVA al Banc Sabadell después de la luz verde de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación del 1 de Mayo, el secretario general de la UGT, Camil Ros, ha expresado su “rechazo frontal” a la decisión de Competencia, y ha advertido que la opa “no aporta nada bueno” ni para los trabajadores, ni para las pymes ni los autónomos. “Afectará a la gente normal”. Belén López, secretaria general de CCOO, ha pedido que se vele por las condiciones de trabajo de los empleados de los bancos y se garantice que no hay exclusión bancaria ni se pierde acceso al crédito.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking