Competencia advierte de riesgos en la opa para particulares y pymes

La Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó el miércoles la opa de BBVA sobre Sabadell en fase 2 y la pelota está ahora en el tejado del Gobierno, mientras los accionistas tienen la última palabra. Supone la creación de una entidad líder en varios de sus segmentos, tanto para particulares como para pymes y autónomos, explica la CNMC, que ha identificado 96 municipios en los que, tras la operación, se supera la cuota conjunta del 50% con adición mayor al 15%, resultando una situación de duopolio en 48 de estos municipios. Asimismo, se han identificado 72 códigos postales en los que se generará o bien una situación de monopolio como resultado de la concentración (7 códigos postales), o bien una situación de duopolio (65 códigos postales). Respecto al mercado de servicios de pagos, la resultante supera el 30% de cuota en España, por lo que existe, a ojos de la CNMC, riesgo de empeoramiento de condiciones comerciales con el incremento del precio al comercio que demanda los servicios de adquisición de operaciones de pago.

La operación da lugar a una serie de riesgos que la CNMC ha identificado, entre ellos el empeoramiento de las condiciones comerciales para particulares, empresas y acceso a cajeros, exclusión financiera en algunos municipios y zonas rurales, así como reducción del crédito a pymes en determinadas áreas.

Frente a todos estos problemas detectados, el BBVA ha propuesto una serie de compromisos que la CNMC considera “suficientes” y muchos de ellos ya conocidos. El grupo que preside Carlos Torres se compromete a crear y publicitar una cuenta para clientes vulnerables, así como publicar en su web y comunicar a los clientes del Sabadell cambios en las condiciones de productos y servicios. Sobre las oficinas, garantiza que se mantendrá en municipios en los que no hay ningún otro competidor o en los que no exista una oficina a menos de 300 metros; no cerrará ninguna de las 35 oficinas de empresas del Sabadell; seguirá en cerca de 200 municipios con rentas bajas y en unos 150 con menos de 5.000 habitantes. El BBVA asegura que las mantendrá, tanto en particulares como pymes y autónomos en 168 códigos postales en los que está solo, con un competidor o incluso con dos más. En el caso específico de las pymes, el sector que ha centrado el foco de las preocupaciones del Sabadell y de numerosas asociaciones, el BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante y el volumen de crédito a medio y largo plazo de las que reciban al menos el 85% de la financiación de cualquiera de los dos bancos. Adicionalmente, para las comunidades autónomas en las que la cuota de la entidad resultante supere el 30% con adición de más del 10% en el segmento de crédito a pymes (Catalunya y Baleares), el BBVA mantendrá el crédito a las que tengan al menos la mitad de su financiación con alguna de las dos entidades. La mayoría de los compromisos del BBVA tendrán una duración de 3 años, prorrogables por dos más en el caso del crédito para pymes; y de 18 meses en el caso de condiciones de acceso a cajeros.

En este contexto, el Banco Sabadell ha criticado la metodología empleada por la Competencia para aprobar la opa, porque considera que “no permite conocer las consecuencias que esta concentración tiene para esos clientes”, ha indicado la entidad catalana.

Ofensiva política contra el caso y el Gobierno decide

La decisión de la CNMC deja en manos del Gobierno el proceso, y podría, por ejemplo, impedir una eventual fusión entre las dos entidades, como hizo durante quince años cuando el Santander compró Banesto. Ayer, se reprodujeron las declaraciones políticas contra la creación del gigante bancario que surgiría con la unión de BBVA y Sabadell, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, entre las más contundentes. Cree que el Gobierno debería parar la opa porque “es una muy mala noticia” dado que que hace es “reforzar todavía más” el oligopolio financiero que existe en España y agudizar el riesgo sistémico del que ya ha alertado la Comisión Europea. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dijo que aún es pronto para saber la postura del Gobierno.

El president, Salvador Illa, aseguró que defenderá “por encima de todo los intereses de Catalunya. En un mensaje en ‘X’ afirmó que analizarán “con rigor el informe y todos los datos y análisis para actuar con coherencia”. “En Catalunya existe un modelo bancario arraigado en el país, en su tejido empresarial y en sus empresas con un compromiso social”, añadió.En las manifestaciones del 1 de Mayo se repitieron las consignas contra la opa, y en la de Barcelona el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, mostró su rechazo a “todos los procesos de concentración excesivos”.