El Gobierno abrirá el martes una consulta pública antes de decidir sobre la opa del BBVA al Sabadell. Así lo ha anunciado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su discurso inaugural en el Cercle d'Economia. El presidente ha asegurado que quieren tomar una decisión "con garantías" y, por eso, quieren recoger la opinión de ciudadanía, asociaciones y organizaciones. El presidente del gobierno español ha subrayado que su intención y deseo son que las empresas españolas "crezcan y ganen volumen y competitividad" pero ha apuntado que eso tiene que ser "siempre que beneficie el interés común de los ciudadanos".

Sánchez ha recordado que después del informe de la CNMC sobre la opa del BBVA en el Sabadell el siguiente paso es que el gobierno español decida si eleva la operación al Consejo de Ministros para valorarla. Para hacerlo tiene 15 días hábiles, y Sánchez ha decidido abrir esta consulta pública en este plazo.