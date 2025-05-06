El paro registrado en Lleida baja un 1,28% en abril, pero el territorio destruye 280 puestos de trabajo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El paro ha bajado un 1,28% en abril en la provincia de Lleida y el número de parados es de 15.992 personas, 207 menos que en marzo. En comparación con abril del 2024, el paro ha bajado un 4,76% en la demarcación, con 800 desocupados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo. Por el contrario, Lleida ha sido la única demarcación del Estado que ha perdido puestos de trabajo en abril, junto con Huesca. Así, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha reducido en 280 personas (-0,13%) en las comarcas leridanas, hasta las 207.610. Eso sí, con respecto a hace un año la demarcación ha creado 5.525 puestos de trabajo, un 2,73% más, lo cual representa el incremento más alto de toda Catalunya.

De los 15.922 parados en la demarcación de Lleida, 6.609 son hombres y 9.383 son mujeres. De todos los desempleados, la mayoría se concentran en el sector servicios (10.638), la industria (1.455), la agricultura (1.215) y la construcción (1.133).

Durante el mes de abril todos los sectores han reducido parados, excepto la industria. Así, han salido de las listas 104 personas del sector servicios, 68 de la agricultura y 39 de la construcción, mientras que la industria ha sumado 11. Además, los que no tenían trabajo anterior han registrado 7 personas menos, hasta las 1.551.

Con respecto a los contratos, en abril se han firmado 9.506 en las comarcas de Lleida. Son 645 menos que a en marzo (-6,35%) y 1.425 menos que hace un año (-13,04%). Por tipologías, se han formalizado 5.208 contratos indefinidos y 4.298 contratos temporales.