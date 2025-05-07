Economía activa la consulta sobre la opa al Sabadell

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Economía abrió ayer la consulta pública sobre criterios de interés general por la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Banco Sabadell, que se llevará a cabo mediante un formulario que podrá rellenarse hasta el próximo 16 de mayo.

Desde Barcelona, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que el procedimiento anunciado la víspera por el presidente, Pedro Sánchez, está “totalmente alineado con la legislación vigente” y consideró que es una “buena práctica” que el Ejecutivo volverá a usar si se vuelve a producir un escenario similar.

Esta iniciativa, explicó en un comunicado el departamento que dirige Cuerpo, es “respetuosa” con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso. Al igual que en otras consultas públicas, podrán participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación rellenando un cuestionario en la propia web del ministerio de Economía.

La información recabada en este proceso no resultará vinculante, pero servirá al Ejecutivo para contar “la valoración más completa posible” sobre la operación, recalcó el ministro, que detalló que contará con un plazo hasta el 27 de mayo para tomar su decisión.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la consulta anunciada por el Gobierno respecto de la opa del banco dirigido por Carlos Torres sobre la entidad catalana de Josep Oliu, es una “frivolidad” y un procedimiento que se “aparta de la ley”.