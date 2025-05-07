La hostelería de Lleida busca trabajadores cualificados para el verano: "es fundamental buscar trabajadores experimentados"

El sector hostelero de Lleida ha iniciado la búsqueda del personal necesario para atender la campaña estival. El gerente de la federación de Hostelería de Lleida, Ramon Solsona, apuntó que el principal problema es la falta de personal cualificado y con experiencia. “Es fundamental buscar a trabajadores experimentados para asumir mayores responsabilidades, desde jefes de cocina o encargados de camareros en hoteles, campings, cocinas o salas”, dijo.

Añadió que de momento aún no está cubierta la necesidad de personal para la temporada estival aunque “es pronto y en pocos días ya tendremos una fotografía más real”. Insistió en la escasez de encontrar profesionales para cubrir la demanda. La situación de Lleida no es tan precaria como la de las zonas de costa, donde hay más problemas.