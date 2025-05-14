Los precios en Lleida bajan seis décimas en abril y la inflación anual se sitúa en el 2%

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Índice de Precios al Consumo (IPC) anual ha bajado seis décimas en abril en la provincia de Lleida y se ha situado en el 2%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación ha vuelto a bajar por segundo mes consecutivo en la demarcación por el descenso de los precios del transporte (-2,5%) y por la moderación del incremento de precios de la alimentación (2,1%) con respecto al mismo mes del año pasado (5,3%), o del grupo de la electricidad, el gas y otros combustibles, que se ha encarecido un 3,3% enfrente del 5,1% que lo hicieron en abril de 2024. Lleida ha sido la demarcación catalana donde más se ha moderado el IPC en abril.

La tasa anual en Lleida se ha situado en abril una décima por debajo de la media catalana (2,1%) y dos décimas por debajo de la media del conjunto del Estado (2,2%).