Los afiliados extranjeros en Lleida se doblan en 10 años

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Lleida se ha más que duplicado en la última década. En concreto, han pasado de 21.718 en abril de 2015 a los 46.595 del mes pasado, según los datos oficiales del Gobierno central. En concreto, supone un incremento del 114 por ciento. Se trata de un empleo que sigue siendo claramente masculino. En 2015, los 15.301 cotizantes representaban algo más del 70 por ciento del total, mientras que en la actualidad el número de hombres nacidos en otros países se sitúa en 31.043, un 66,6% del total. Los principales sectores de afiliación de los hombres y mujeres nacidos en otros países son la industria manufacturera (7.427), el del comercio y reparación de vehículos (5.785), el transporte y el almacenamiento (4.576), la construcción (4.544), la hostelería (4.058), actividades administrativas y servicios auxiliares (3.799) y agricultura y ganadería (2.297).

El número de extracomunitarios afiliados a la Seguridad Social se ha duplicado en España en los últimos 10 años, pero en cuatro provincias se ha triplicado y en otras cuatro se ha multiplicado por más de 3,5, todas ellas situadas en el norte peninsular y la mayoría con problemas de despoblación. Según se desprende de los últimos datos publicados por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los 2.062.794 trabajadores nacidos fuera de la Unión Europea que estaban afiliados en abril -en cifras medias- eran un 118,7% más que los 943.114 que había en el mismo mes de 2015. Una cifra muy superior a la de los ciudadanos procedentes del Espacio Económico Europeo, cuyo número ha crecido un 42 % -aproximadamente un tercio- en 10 años hasta casi 914.000, como informó recientemente la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

En concreto, en Zamora se han incrementado en un 260,6%, en A Coruña en un 260,5%, en Ourense en un 260,2%, en Valladolid en un 256,4%, en Lugo en un 207,9%, en Huesca en un 207,0%, en Palencia en un 206,2% y en Burgos en un 200,2%.