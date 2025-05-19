Les exportaciones leridanas retroceden un 1,5% durante el primer trimestre y se sitúan en 688 millones de euros

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Les exportaciones de Ponent y el Alt Pirineu i Aran se situaron en 688,4 millones de euros durante el primer trimestre, un 1,54% menos que durante el mismo periodo del año anterior. Aunque las ventas en el exterior remontaron un 3,33% en marzo, el fuerte retroceso de febrero (-9,5%) sigue lastrando los resultados acumulados entre enero y marzo. Durante el primer trimestre las exportaciones del sector de la alimentación y las bebidas supuso 406,3 millones de euros, un 6,3% menos, mientras que los bienes de equipo remontaron un 3,2%, hasta los 75,3 millones. La caída más significativa fue la del aceite de oliva, que entre enero y marzo cayó un 45,47%, hasta 95 millones, enfrente de los 174 millones del mismo periodo del año pasado.

Según los datos que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el caso del aceite de oliva virgen extra, el volumen de negocio se quedó en los 67 millones de euros al primer trimestre, un 44% menos que entre enero y marzo del 2024. Por el contrario, las ventas de carne subieron un 36%, hasta los 75 millones. Por volumen, la carne de cerdo supuso un negocio de 46 millones (+28%), y la carne de vacuno, de casi 11 millones (+153%).

El grupo de las conservas y zumos de fruta también mostró un buen comportamiento al primer trimestre y alcanzó los 52 millones de euros, casi un 43% más. Por su parte, las ventas de fruta fresca crecieron un 15,25%, hasta los 24 millones de euros. En el caso de las manzanas y peras, supusieron 9,3 millones de euros (+14%); mientras que los frutos secos subieron hasta los 5,28 millones (+227%), sobre todo gracias a los 3,3 millones de euros en ventas de almendra (+316%).

Todavía en el ámbito agroalimentario, las exportaciones de semillas oleaginosas crecieron un 77%, hasta superar los 24 millones de euros. Por su parte, el comercio exterior de animales vivos se mantuvo, con un volumen de negocio de 18,4 millones, correspondiente sobre todo al sector bovino. Les ventas del sector de las bebidas supusieron 15 millones de euros (+14%), sobre todo alcohol etílico, aguardientes, licores y bebidas espiritosas (8,4 millones de euros), cerveza (3,2 millones) y vino (1,4 millones y un +71%).

A su vez, las ventas de máquinas y aparejas mecánicos repuntaron un 17%, hasta los cerca de 32 millones de euros; y el sector de los muebles retrocedió ligeramente, hasta los 28,3 millones. Les manufacturas de fundidora, hierro y acero retrocedieron un 14%, hasta los 27,5 millones, y el sector de los aparatos eléctricos mantuvo el volumen de negocio. Les ventas de manufacturas de piedra y yeso cayeron un 28%, hasta los 12,5 millones de euros.

Los Estados Unidos pierden peso

Con respecto a los países exportadores, durante el primer trimestre las empresas leridanas mantuvieron Francia como el principal destinatario de sus productos, con unas ventas que alcanzaron los 164 millones de euros (-0,84%). El segundo socio fue Portugal, con 52 millones de euros y un incremento del 9,3%.

Les ventas en Italia se redujeron un 38% y se quedaron en 50,4 millones de euros. En el caso de Alemania, fueron de 33,18 millones de euros, un 10,8% menos. En quinto lugar, se situó Polonia, con 30,75 millones de euros (+51,5%). Andorra compró productos por un importe de 27,6 millones de euros, un 2% más.

Marruecos se subió hasta el séptimo mercado exportador, con 24 millones de euros de facturación (+57%). Por su parte, los Estados Unidos cayeron tres posiciones y se situaron en octava posición, con 23,15 millones de euros (-32,76%). El noveno fue los Países Bajos, con 21,35 millones (-9,5%), y Japón, décimo, con 19,5 millones (+23,41%).

Por su parte, el Líbano compró un 280% más productos a las empresas leridanas y el volumen de negocio con este país alcanzó los 9,5 millones de euros entre enero y marzo. En la otra cara de la moneda está el Brasil, que hace un año era el sexto cliente y durante el primer trimestre del 2025 cayó hasta la decimocuarta posición, con 9,38 millones (-66,45%).

Los resultados de marzo no compensan un febrero en negativo

Les datos publicados por el ministerio indican que las exportaciones leridanas crecieron un 3,33% en marzo, hasta los 242 millones de euros. Sin embargo, los malos resultados de febrero (-9,5%) han acarreado a la baja los resultados del primer trimestre, dado que en enero se cerró con un incremento de ventas del 2,5%. Hay que recordar que en el 2024 la demarcación de Lleida alcanzó un récord histórico de exportaciones.

Por otra parte, entre enero y marzo las empresas leridanas compraron en el exterior productos por un importe de 517,5 millones de euros, un 9,7% más que al primer trimestre del año anterior. Así, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones deja un saldo comercial positivo de 171 millones de euros. Eso sí, el resultado de la balanza comercial era de 227,7 millones un año atrás.