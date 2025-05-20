Cotecnica cierra 2024 con un récord de facturación de 157 millones

Imagen de las nuevas instalaciones de Cotecnica en su sede de Bellpuig. - COTECNICA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La cooperativa agroalimentaria Cotecnica SCCL, especializada en alimentación natural para animales de compañía, ha cerrado el ejercicio 2024 con una facturación récord de 157 millones de euros, un 24,4% más respecto a 2023.Se trata de un incremento impulsado principalmente por la “excelente” evolución de la división de petfood, así como por las inversiones en nuevas infraestructuras logísticas, explicó ayer. De hecho, en 2024 la unidad de alimentación para mascotas ha logrado 108,8 millones de euros de ventas, representando el 69% de la facturación total de la compañía y un crecimiento del 17% interanual. Esta área se ha visto impulsada por el rendimiento de la marca propia Ownat, especializada en alimentación natural de calidad, con un enfoque en los segmentos superprèmium y top superprèmium para perros y gatos.

Desde su lanzamiento en 2018, Cotecnica ha experimentado crecimientos anuales de doble dígito, superiores al 15%, en gran parte gracias al éxito de esta gamma de alta calidad

con ingredientes de proximidad, que han contribuido a la internacionalización de la empresa.

De hecho, el petfood de Cotecnica ya se exporta a más de 50 países de todo el mundo, con Francia como primer mercado exterior, y recientemente se ha iniciado la entrada en China, con planes avanzados para expandirse en México y Japón. Las ventas internacionales suponen actualmente cerca del 70% de los ingresos de esta división.

Además, para sustentar este crecimiento, Cotecnica ha completado recientemente nuevas instalaciones logísticas en su sede de Bellpuig. Destaca especialmente el nuevo almacén para producto acabado de 4.000 m², equipado con un sistema de estanterías automatizadas, que duplica la capacidad de almacenamiento previa de la empresa.

Además, la compañía acaba de estrenar una nueva cámara de congelados, también equipada con estanterías automatizadas, destinada a almacenar carne fresca en condiciones óptimas de seguridad alimentaria.

Por otro lado, la cooperativa destacó la compra de Sinual, con sede en Sallent (Barcelona) y especializada en la fabricación de correctores, aditivos y piensos especiales para nutrición animal.