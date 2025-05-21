Rechazo a la opa por “el desequilibrio territorial”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Crecle d’Economia rechazó ayer la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell porque “acentúa el desequilibrio territorial” a favor de Madrid. “No es ir contra el BBVA, sino ir a favor del interés general y la competencia”, dijo el presidente del Cercle, Jaume Guardiola. La institución también cargó contra el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y defendió que debería haber exigido “desinversiones” en la entidad de origen vasco. En caso de que esto se hubiera considerado “operativamente inviable”, directamente el regulador debería haber “no autorizado” la operación.

El Cercle trasladó todos sus argumentos en la consulta pública que puso en marcha el ministerio de Economía, cerrada desde el pasado viernes. Durante esta semana el Gobierno español debe decidir si eleva la operación al Consejo de Ministros.