Govern y ERC pactan 200 millones de euros para rehabilitación de vivienda y nuevas plazas de 0-3 años

El Govern y ERC han llegado a un acuerdo para el tercer suplemento de crédito, que tendrá un valor total de 469 millones de euros. Según ha adelantado 'El Periódico' y ha confirmado la ACN, el pacto entre el ejecutivo y los republicanos incluye alrededor de 200 millones de euros para la rehabilitación de habitación, así como la creación de nuevas plazas de educación en la etapa de 0 a 3 años con el objetivo de avanzar hacia la universalización del servicio.

Las dos partes firmarán y presentarán el acuerdo este jueves, y después el decreto será aprobado en un Consejo Ejecutivo extraordinario. Mientras tanto, el ejecutivo mantiene conversas con los Comuns para acabar de obtener los apoyos para convalidar el último suplemento de crédito en el Parlament.

Con respecto a vivienda, el acuerdo entre el Govern y ERC contempla 200 millones de euros para el periodo entre 2026 y 2028 para impulsar la rehabilitación de viviendas plurifamiliares y unifamiliares, así como para aumentar el parque de alquiler asequible.

El Govern se reunirá de forma extraordinaria este jueves para aprobar el decreto, que tendrá que ser convalidado por el Parlament en un máximo de 30 días.