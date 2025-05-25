UniSCool, tecnología de futuro

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Universal Smart Cooling (UniSCool) es un ejemplo de empresa innovadora de Lleida centrada en el campo de la refrigeración de los centros de datos. Una de sus cofundadoras, Montse Vilarrubí, explica que estos consumen en torno a un 5% de la energía total y la mitad de ella se destina a la refrigeración. El gran resultado de los trabajos de UniSCool es conseguir ahorros del 70% de esta energía y, además, importantes reducciones en las necesidades de agua para la refrigeración de chips y centros de datos. La utilización de circuitos cerrados de agua, explica Vilarrubí, evita que se produzcan pérdidas dentro de los centros de datos y limita las necesidades del líquido. Afirma que estudios sobre refrigeración líquida estiman reducciones del 90 e incluso el 95%, pero admite que es muy difícil hacer una estimación.

La compañía cuenta con tres líneas de productos. El primero de ellos ya ha sido probado en diferentes centros de datos y prevé en breve hacer las primeras instalaciones de refrigeración líquida de centros del Estado. Hablamos de tecnologías avanzadas y con la primera patente en Estados Unidos y a la espera de cerrarlas también para Canadá y Europa. En julio prevén lanzar dos más avanzadas aún. Esta compañía se encuentra en crecimiento y abren una ronda de financiación que confían cerrar tras el verano, con la esperan conseguir dos millones de euros.

UniSCool es una spin-off de la Universitat de Lleida y la Université de Sherbrooke, donde la tecnología ha sido previamente desarrollada a través de diferentes proyectos con financiación nacional e internacional. El capital de la compañía se reparte entre los cuatro socios fundadores, que cuentan con el 75%, a los que se suman las dos universidades, con un 5% cada una, además de la Fundación Mobile World Capital y una pequeña participación de business angel. En la actualidad trabaja en el Campus de la UdL, pero el crecimiento de su actividad hace que se estén quedando justos de espacio, como explica Vilarrubí, y el próximo paso puede ser trasladarse al Parc Tecnològic, donde la firma tiene la sede social. La compañía ha conseguido diferentes reconocimientos, entre los que destaca haber quedado entre los finalistas del Premis EmprènXXI, impulsados por CaixaBank a través de DayOne.