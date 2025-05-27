La Seguridad Social informa que la pensión media de jubilación sube en mayo hasta los 1.505 euros mensuales

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Las pensiones en España han marcado un nuevo hito histórico. La pensión media de jubilación ha superado por primera vez la barrera de los 1.505 euros mensuales durante el mes de mayo, estableciendo un récord en esta prestación, según confirmó ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El sistema ha abonado prestaciones a 9,3 millones de pensionistas, distribuidos casi equitativamente entre 4,7 millones de hombres y 4,6 millones de mujeres.

En total, la Seguridad Social ha desembolsado 13.532,3 millones de euros para cubrir las 10.321.860 prestaciones que conforman la nómina de mayo. De acuerdo con los datos facilitados por el departamento que dirige Elma Saiz, la pensión media del sistema —considerando jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares— se situó en 1.311 euros, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo periodo de 2023.

La cuantía media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se estableció en 1.505,5 euros mensuales. Esta cifra varía significativamente según el régimen: los jubilados del Régimen General reciben una media de 1.665 euros al mes, mientras que los autónomos (RETA) perciben 1.008,8 euros. Las pensiones más elevadas corresponden al sector de la Minería del Carbón, con 2.904,8 euros, seguidas por el Régimen de Mar con 1.665,7 euros mensuales.

Distribución del gasto en pensiones contributivas

Del presupuesto total de 13.532,3 millones de euros destinados a pensiones contributivas en mayo, la mayor parte —casi tres cuartas partes (73,1%)— se ha destinado a cubrir las prestaciones de jubilación, con una inversión de 9.893,6 millones de euros. Las pensiones de viudedad han supuesto un desembolso de 2.192,4 millones, mientras que a las de incapacidad permanente se han destinado 1.232,1 millones.

El sistema también ha asignado 178 millones de euros para las pensiones de orfandad y 36,2 millones para las prestaciones en favor de familiares. Esta distribución refleja claramente el peso predominante de las pensiones de jubilación dentro del sistema de la Seguridad Social española.

Tendencia al retraso en la edad de jubilación

Aunque los últimos datos publicados por la Seguridad Social se centran principalmente en abril, un análisis de las 123.515 nuevas altas en las pensiones de jubilación revela un cambio significativo en los patrones de retiro. El 11,4% de estas nuevas altas corresponden a jubilaciones demoradas, frente al 4,8% registrado en 2019, lo que evidencia el impacto positivo de los incentivos a la prolongación de la vida laboral implementados desde 2022, así como las modificaciones en el marco regulatorio de la jubilación anticipada.

Como consecuencia de esta tendencia, la edad media de acceso a la jubilación ha aumentado hasta los 65,2 años, superando los 64,4 años que se registraban en 2019. Este incremento refleja un cambio gradual en la cultura laboral española y en las estrategias de planificación de la jubilación.

Eficiencia administrativa y complementos por brecha de género

El Ministerio destaca la agilidad en la tramitación de los expedientes, con un tiempo medio de resolución de 8,08 días para las prestaciones de jubilación y 10,25 días para las de viudedad, según los datos de abril. Estas cifras subrayan la eficiencia administrativa del sistema de la Seguridad Social.

Otro aspecto relevante es la implementación del Complemento para la Reducción de la Brecha de Género, que en mayo benefició a 1.017.310 pensiones, de las cuales el 88,7% corresponden a mujeres, con un importe medio de 75,4 euros mensuales. La distribución de este complemento según el número de hijos muestra que el 25% se concede a pensionistas con un hijo (254.378), el 47% a beneficiarios con 2 hijos (479.394), el 18,3% a quienes tienen 3 hijos (186.560) y el 9,5% a aquellos con 4 o más hijos (97.027).

El régimen de clases pasivas

Paralelamente al sistema general de la Seguridad Social, la nómina de las pensiones de clases pasivas alcanzó los 1.670 millones de euros en abril, lo que supone un incremento de 92,5 millones respecto al mismo mes de 2023. Este régimen, que abarca a 724.495 beneficiarios y registra un crecimiento anual del 2%, incluye al personal militar y civil de la Administración General del Estado, Administración de Justicia, Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas.