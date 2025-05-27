Trump cambia de idea y descarta aranceles del 50% a la UE en junio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado retrasar hasta el próximo 9 de julio para implementar los aranceles del 50 por ciento a la Unión Europea (UE), un extremo que anunció tras confirmar una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “He recibido una llamada de Ursula von der Leyen solicitando una prórroga del plazo del 1 de junio sobre el arancel del 50% con respecto al comercio y la UE. He accedido a la prórroga”, según declaró en su plataforma Truth Social, asegurando que “todo el mundo” quiere negociar acuerdos comerciales con su país, que ha vuelto a ser “respetado”.

Horas antes, Von der Leyen informó que había mantenido una “buena” conversación con inquilino de la Casa Blanca, en la que abordaron las negociaciones comerciales en marcha.

“Una buena llamada con el presidente de EEUU”, publicó en su cuenta en la red social X, donde recordó que “la UE y EEUU tienen la relación comercial más relevante y estrecha del mundo”. “Europa está lista para avanzar rápida y firmemente en las conversaciones. Necesitaremos hasta el 9 de julio para alcanzar un buen acuerdo”, añadió en referencia a la fecha en la que expira el plazo dado por Washington para lograr un acuerdo comercial.

Por su parte, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, consideró que la intervención de Von der Leyen ha hecho posible que se reconduzca el conflicto, “se ha vuelto a la normalidad de esta negociación”.

Trump había advertido el viernes de que las negociaciones con la UE “no van a ninguna parte”, por lo que amenazó con imponer un arancel del 50% sobre los productos europeos desde el domingo, 1 de junio. El pasado 2 de abril, en el llamado ‘Día de la liberación’, anunció la imposición de tasas del 20% para todos los productos de la UE, aunque días después decidió suspender la implementación del gravamen durante 90 días, dejando en vigor una tarifa universal del 10%. Asimismo, decidió fijar un arancel del 25% sobre las importaciones de coches y piezas de automóvil con origen de la UE.

A pesar de esta tregua, la Comisión Europea anunció en mayo su intención de denunciar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) los aranceles de EEUU a todas las importaciones extranjeras, incluidas las de la UE y preparó contramedidas por valor de cerca de 100.000 millones de euros.