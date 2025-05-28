La opa del BBVA sobre el Sabadell queda en manos de Pedro Sánchez

Carlos Cuerpo anunció la decisión a los periodistas en el Senado, después de que cerraron las bolsas. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, eleva al Consejo de Ministros la oferta pública de adquisición de acciones (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell, lo que da al Gobierno de Pedro Sánchez un mes, hasta el 27 de junio, para imponer nuevas condiciones a la operación. En el Senado, en declaraciones a los medios, Cuerpo dijo que toma la decisión tras analizar toda la información disponible y constatar que hay razones “de interés general” para elevar la cuestión al Consejo de Ministros. Entre ellas, problemas relacionados con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social, según un comunicado.

A pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó por unanimidad a finales de abril la posible compra del Sabadell por parte del BBVA sujeta a una serie de compromisos para garantizar la competencia, la decisión no era firme y Cuerpo tenía en su mano la opción de que el Gobierno intervenga.

La oposición del Ejecutivo desde un primer momento a la opa hacía pensar que acabaría llegando al Consejo de Ministros, que en las próximas semanas tendrá que aclarar qué condiciones adicionales pone al BBVA para llevar a cabo la transacción, siempre que el banco le siga interesando seguir adelante con sus planes de compra.

Hasta que no se resuelva el misterio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) seguirá sin aprobar el folleto del BBVA con la oferta a los accionistas del Sabadell, que pasa únicamente por el canje de títulos, sin que haya pago en efectivo por medio.

Tras el anuncio de Cuerpo, el BBVA defendió una vez más que la operación “es buena para el interés general de Catalunya, España y Europa”. Por su lado, Banco Sabadell aseguró de nuevo tener un “proyecto sólido y creíble” para mantener su estrategia en solitario.

El BBVA lanzó hace más de un año su oferta a los accionistas del Banco Sabadell con la idea de hacerse con el control de la entidad catalana e incorporarla a su grupo, pero necesitaba el visto bueno, entre otros, del Banco Central Europeo (BCE), la CNMC, y el del supervisor bursátil, la CNMV, que ya ha conseguido. Ahora debe esperar al Gobierno central.