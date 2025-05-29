Tres empresas españolas, entre las mejores para trabajar en Europa, según el 'Financial Times'

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Tres empresas públicas españolas —Renfe, Aena y Correos— han logrado posicionarse entre las 1.000 mejores compañías europeas para trabajar, según el último ranking elaborado por el diario británico Financial Times en colaboración con Statista. Este prestigioso estudio, que abarca 26 sectores diferentes, se ha nutrido de las valoraciones de más de 100.000 profesionales pertenecientes a 2.500 empresas de 17 países del continente.

España ha conseguido colocar un total de 33 compañías en esta clasificación europea. Renfe destaca especialmente al situarse en el puesto 189, convirtiéndose en la sexta mejor empresa española, solo superada por Seat (68), Mango (71), Repsol (133), BBVA (169) y Consum (182). Desde la operadora ferroviaria celebran este reconocimiento que les sitúa "dentro del 20% de las organizaciones mejor valoradas del continente", y han querido agradecer a toda su plantilla "su compromiso diario".

Por su parte, Aena, el gestor aeroportuario con un 51% de capital público, ocupa la posición 265, siendo la décima mejor entre las compañías españolas. Correos aparece en el puesto 946, situándose como la 29ª en el ranking nacional.

Metodología basada en la opinión de los trabajadores

El informe elaborado por Financial Times y Statista fundamenta su evaluación en las opiniones directas de los empleados, quienes valoran aspectos fundamentales como el clima laboral, las condiciones de trabajo, la cultura organizativa o su predisposición a recomendar su empresa a otros profesionales.

El resto de empresas españolas en el ranking

Además de las tres empresas públicas mencionadas, el listado incluye a otras 30 compañías españolas: Telefónica (223), Altia (234), SegurCaixa Adeslas (253), Logista (276), Abanca (292), Mapfre (332), Inditex (371), CaixaBank (381), Moeve (446), Mercadona (459), Indra (589), MRW (595), Amedeus (600), Iberdrola (716), Saica (739), Eulen (776), Clece (792), Ayesa (793), Servicio de Empleo ETT (805), Dragados (826), El Corte Inglés (880), Vueling (949), Santander (970), Gestamp (988) y Servinform (998).