Capital leridano puja por la firma de impresión BCN3D

La firma catalana Barcelona Three Dimensional Printers, que opera bajo el nombre comercial BCN3D, ha solicitado concurso voluntario de acreedores con una oferta de adquisición de su unidad productiva encima de la mesa protagonizada por capital leridano, según informó ayer Expansión. La propuesta de compra está liderada por el empresario Francesc Adell Poch, un profesional con conocimientos y experiencia en el ámbito de la impresión 3D, sector al que BCN3D se dedica desde sus inicios como proyecto universitario en 2011. Actualmente, Adell es profesor de la Universitat de Lleida en el máster de Nuevos Sistemas de Fabricación Avanzada y en la Universitat Politècnica de Catalunya en el máster de Impresión 3D. Además, según la misma fuente, el ofertante cuenta con el apoyo financiero de un grupo de inversores de Lleida liderados por las sociedades Inversions Vall 2012 y Terberfer, que han comprometido los fondos necesarios para la adquisición de la unidad productiva y el mantenimiento del negocio tras la operación. Inversions Vall 2012 es propiedad al 100% de la sociedad Alimentpecuar, cuyo socio único es Spirit Capital, la patrimonial de Oscar Vall Esquerda, miembro de la familia propietaria del grupo agroalimentario Vall Companys. Por su parte, Terberfer tiene como administradores solidarios a Francisco Javier Farré Domingo y Maria Carmen Valenti Moreno. Su objetivo, afirma Expansión, es asegurar la viabilidad de la firma y conservar todos los puestos de trabajo mediante subrogación. La oferta incluye la planta de BCN3D en el polígono Lleida Park de la capital leridana y una oficina en Sant Feliu de Llobregat. BCN3D facturó 4,4 millones en 2023 y perdió 1,03 millones. El valor total de la adquisición asciende a poco más de un millón de euros, lo que incluye la indemnización a trabajadores, los principales contratos con proveedores, la financiación para mantener la actividad hasta cerrar la transacción y la compra en metálico. La oferta tiene que ser aprobada por el Juzgado Mercantil.