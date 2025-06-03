La DOP Les Garrigues espera cubrir hasta el 70% de la producción de aceite después de tres años de sequía: "Esperamos una cosecha bastante buena"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, la primera denominación de origen alimentaria del Estado y la primera DOP de aceite de oliva de Europa, ha celebrado este martes el 50.º aniversario en La Llotja de Lleida. Su presidente, Enric Dalmau, ha señalado que cogen el futuro con los retos de garantizar el relevo generacional en un sector muy envejecido y ampliar la superficie de riego de apoyo --que ahora supone tan sólo el 30%-- con el fin de estabilizar las producciones y animar la incorporación de jóvenes. Según Dalmau, el regadío ha sido clave para salvar una parte de la producción durante "tres años muy malos" a causa de la sequía y en un momento que "los secanos se están volviendo prácticamente inviables", ha advertido.

La DOP Les Garrigues reúne a 3.200 productores de 21 cooperativas que representan un total de 27 municipios de las Garrigues, el sur del Urgell y el sur del Segrià, y suman una producción de entre 6 y 7 millones de kilos de aceite anuales. Después de tres campañas en que la DOP no ha superado los 3 millones de kilos de aceite, Dalmau ha explicado que este año prevén cubrir entre el 60% y el 70% de la producción gracias a las lluvias del otoño y la primavera. "Esperamos una cosecha bastante buena", ha destacado.

Con respecto a los precios, Dalmau ha opinado que la tendencia a reducirse ya se ha estabilizado en el último mes y no se espera que baje mucho más. Actualmente, el precio de mercado de venta de aceite en cisternas hacia países como Italia puede llegar a los 4,80 euros el litro y, en el caso del aceite virgen, sobre los 3,80 o los 4 euros.

En el caso de la DOP, las exportaciones en los Estados Unidos representan un volumen bajo de sus ventas en el exterior, que se concentran sobre todo en mercados europeos como Francia, Alemania --sobre todo en ecológico--, Inglaterra o Dinamarca, y también se hacen un lugar en China o Japón, este último un mercado "muy exigente de aceites de gran calidad y con precios muy buenos".

Piden más apoyo para los jóvenes productores

Como presidente sectorial nacional de las denominaciones de origen españolas, Dalmau ha detallado que comparecerá el 24 de junio en la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para presentar varias propuestas de reforma en el sentido que "el paraguas de la DON ayude a hacer que la gente joven se quede en el campo y que se incorpore quien quiera hacer las cosas bien".

Según el presidente de la DOP, cada vez hay menos campesinos, pero los que quedan suman un mayor volumen productivo. Para eso, ha indicado, "hay que tener riego de apoyo que dé seguridad a los productores y ayudas para la gente joven, que es quien hace las plantaciones muy intensivas e impulsa los aceites tempranos más exclusivos".

En esta línea, el presidente de la Cooperativa de El Soleràs, Sergi Seró, ha coincidido en destacar el relevo generacional como una de las prioridades que tiene que abordar el sector. "Falta juventud para hacer el cambio generacional. Tenemos mucha gente muy mayor y eso es un problema para las cooperativas y también lo acabará siendo para la denominación de origen", ha indicado.

Por otra parte, Dalmau ha explicado que la DOP tiene las puertas abiertas a todo el mundo que acepte cumplir los reglamentos de trazabilidad y certificación. "Podríamos ser más, pero hay que no estan por temas políticos o porque su modelo no encaja con un reglamento que no permite importar olivas para evitar los fraudes que a menudo se dan", ha señalado.