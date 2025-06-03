La Agencia Tributaria ha devuelto ya 36,5 millones del IRPF en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La campaña de la Renta ha entrado ya en la fase presencial. El jueves se abrió el plazo para solicitar la cita que permite declarar el IRPF en persona hasta el próximo día 30. Hasta el momento, la Agencia Tributaria ya ha recibido en Lleida 132.702 declaraciones, cifra que representa un incremento del 2,19% con respecto a las mismas fechas del año pasado. De ellas, 82.3620 solicitaban devoluciones por un importe que suma 65,143 millones de euros. De momento ha pagado 57.463, lo que supone el 69,77% de las solicitudes y un 3,72% menos que las abonadas el año pasado. Sin embargo, el importe devuelto es un 7,02% superior, al alcanzar los 36,565 millones, un 56,13% del importe reclamado hasta el momento por los contribuyentes leridanos.

En el conjunto del Estado, la Agencia Tributaria ha abonado la devolución de 5.516 millones de euros a 7.965.000 contribuyentes en los dos primeros meses de la campaña de declaración de la Renta.

La Agencia ha ampliado, según lo previsto, y a medida que se han ido presentando nuevas declaraciones, el envío de cartas (además de avisos en Renta Web y en la ‘app’ en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Por su parte, la Agència Tributària de Catalunya ha multiplicado por cinco la asistencia telefónica para realizar la declaración de la renta respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto, desde principios de mayo los técnicos han atendido a 22.268 personas, por encima de las 4.660 del ejercicio anterior. Son datos facilitados ayer por la consellera de Economía, Alícia Romero, en una visita a una oficina para dar el pistoletazo de salida de la atención presencial, que contará con cinco puntos de atención en su sede de Rambla d’Aragó, 8 de Lleida. La consellera de Economía ha reafirmado los planes para que la ATC pueda gestionar el IRPF en 2026.