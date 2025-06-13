La prestigiosa psiquiatra Marian Rojas Estapé: “La sociedad está contaminada de estrés”

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La prestigiosa psiquiatra y conferenciante Marian Rojas Estapé, reconocida como la autora de no ficción más vendida del Estado español con obras traducidas a nueve idiomas, fue la encargada de abrir el programa de conferencias de la Trobada Empresarial al Pirineu. En una sesión motivacional, Rojas Estapé hizo su diagnóstico personal psiquiátrico de la sociedad y afirmó que “está intoxicada de cortisol, la hormona que genera el estrés”.

Añadió que el cortisol “es bueno porque nos ayuda a superar momentos de supervivencia física, emocional y profesional”, pero insistió en que el ser humano “no está diseñado para vivir permanentemente en alerta”, que es el estado del estrés, porque “hay consecuencias físicas, psicológicas y conductuales”.

La psiquiatra lanzó un mensaje a los empresarios para avisarles de que “los estados de estrés constante” son perjudiciales en la toma de decisiones porque “bloquean la corteza prefrontal” del cerebro, que permite la concentración, la gestión de los impulsos o la empatía, entre otros aspectos. También diagnosticó que la sociedad está intoxicada de dopamina y que padece una “crisis profunda de atención”.