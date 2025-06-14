Vèrtix apuesta por comprar vivienda frente a alquilar

Publicado por C.SANS. Creado: Actualizado:

El constructor inmobiliario nacido en Belianes (Urgell) y presidente de Vèrtix, Felip Massot, defendió la compra de viviendas en detrimento del alquiler y animó a las administraciones a impulsar políticas para “promocionarlo”. “El 84% de los españoles tienen vivienda de propiedad y en Catalunya la cifra es del 80%”, afirmó. Asimismo, insistió en que “no podemos volver atrás e impulsar el alquiler, sería un grave error”, consideró. El constructor leridano, que estuvo acompañado por su hija, Elena Massot, participó en la Mesa de Estrategias Empresariales, centrada en casos de sucesión y relevo generacional en empresas familiares. Su hija recomendó a los empresarios disponer de “un protocolo familiar que ayude a gestionar la gobernanza y a prevenir conflictos y a no desautorizar nunca al que lidera”.

También participaron Lluís y Marc Morillas, presidente y CEO de Morillas Brand. La mesa la presentó el director territorial de Catalunya de Cesce, Joaquim Montsant, que reivindicó la empresa familiar en Catalunya, señalando que forma “el 90% del tejido empresarial y representa el 60% del PIB catalán”.