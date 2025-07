Innovación puntera de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida no solo el líder en la producción porcina, sino en todo aquello que gira alrededor del sector ganadero y así lo demuestra la empresa Second Life Collect System, que acaba de lanzar al mercado un sistema innovador de almacenamiento en granja y transporte hasta las empresas de tratamiento de cadáveres de animales. Supone un significativo salto cualitativo: está formado por un contenedor metálico albergado en una cámara refrigeradora que conserva los restos a entre seis y ocho grados centígrados. El cambio se traduce en importantes mejoras. Por ejemplo, permite planificar de una forma más fácil y eficiente de las rutas de recogida de los restos, sin necesidad de llamadas de los ganaderos, gracias al sistema de control automático de llenado. Cada vez que se abre la cámara, la empresa especializada recibe toda la información gracias a un moden integrado y comunicado en red y así conoce en tiempo real el volumen de restos albergados y directamente puede planificar la recogida. Pero no solo eso. También permite recoger datos de la evolución de la mortandad en la explotación y tener constancia de posibles incidencias, como un eventual corte de electricidad o una puerta mal cerrada.

El sistema ofrece además ventajas desde el punto de vista medioambiental al reducir las emisiones de CO2 y refuerza la bioseguridad de las granjas, con un sistema automatizado de recogida sin necesidad que el conductor baje de la cabina. Después del proceso, el contenedor se vuelve a introducir en la cámara refrigeradora una vez desinfectado. Los animales son trasladados a la planta de tratamiento y allí se registra otro beneficio, porque esa producción es de calidad muy superior a la conseguida con restos procedentes de sistemas tradicionales gracias a la carne refrigerada.

Estos contenedores son el resultado de tres años de investigación de Second Life Collect System, ha representado una inversión de millón y medio de euros y ahora comienza el período de comercialización. Entre las primeras granjas en las que ya es una realidad se encuentra la que Premier Pigs tiene en La Granadella. El veterinario de la explotación, Jaume Abellana, destaca las ventajas en materia de bioseguridad, garantizando que no se pueda producir contaminación por parte de insectos o fauna salvaje, además del poco mantenimiento requerido y mínimo coste eléctrico.

El contenedor, refrigerado a la entrada de la granja

El sistema consta de un contenedor metálico introducido en una cámara frigorífica que elimina el problema de los malos olores y permite conservar los restos en unas condiciones que permiten la elaboración de productos con una calidad sensiblemente superior a la de los sistemas tradicionales.

De momento, el sistema de Second Life Collect System está previsto para ganado porcino, además de para aves y conejos.

Un sistema que permite recogidas en 45 días

El ganadero puede almacenar los restos en el contenedor y prever recogidas en 45 días, algo que sería impensable con sistemas tradicionales y a altas temperaturas como las que se están registrando estos días de verano en Lleida con la putrefacción y olores de los restos. El contenedor refrigerado de la imagen, el tamaño L, está previsto para albergar hasta 1.300 kilos, que se considera idóneo para una granja de engorde de porcino o de 600 a incluso 800 cerdas reproductoras. Existen dos modelos de mayor capacidad.

El paso final, la retirada de la carga por el camión

El último paso del proceso está protagonizado por el camión de la recogida. El conductor accede con un mando a distancia al contenedor, como lo había hecho al inicio el ganadero, sin necesidad de bajarse del vehículo. Después de la descarga, el contenedor se vuelve a situar en la cámara de refrigeración tras su desinfección, listo para iniciar un nuevo ciclo. El producto de Second Life Collect System está patentado para el mercado de toda la Unión Europea, además de varios países extracomunitarios.