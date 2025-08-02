Trump retrasa hasta el jueves la entrada en vigor de los aranceles

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha aplazado al 7 de agosto la aplicaciónde los aranceles. - CHRIS FURLONG / PA WIRE / DPA

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció a pocas horas de acabarse la fecha límite original del 1 de agosto, la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano. Así lo declaró en una orden ejecutiva que mantiene sin apenas cambios las tasas básicas para muchos de los socios comerciales.

El texto, difundido por la Casa Blanca, incluye una lista de casi 70 países, además de la UE, a los que se aplicarán aranceles específicos que oscilan entre el 10 y el 41 por ciento, como es el caso de Siria. Aquellos estados que no figuren en el listado tendrán un gravamen predeterminado del 10 por ciento.

Los aranceles entrarán en vigor el próximo jueves día 7 de agosto, según se lee en el decreto firmado por Trump. Dos excepciones a esta fecha límite son China, cuya tregua expira el 12 de agosto, y México, que recibió una prórroga de 90 días para seguir las negociaciones comerciales con Washington.

Asimismo, el mandatario elevó hasta el 35% las tasas a los productos importados desde Canadá que no estén incluidos en el acuerdo comercial entre estos dos países además de México (USMCA, por sus siglas en inglés), alegando que su vecino del norte “no ha cooperado en la lucha contra la avalancha de fentanilo y otras drogas ilícitas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pactó el acuerdo el domingo pasado con el magnate. Para los expertos un arreglo “asimétrico”, puesto que EEUU gravará con un 15% las importaciones desde la UE, pero los 27 dejarán sus aranceles al 0%, al tiempo que se comprometen a hacer compras masivas de energía e inversiones en EEUU.

El Gobierno trabaja para ayudar a los sectores afectados

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmó ayer que España encara un “riesgo limitado” con los aranceles del 15% pactados entre la Comisión Europea (CE) y EEUU. “Este acuerdo implica profundizar en el proyecto europeo. Una Europa que debe entenderse con Estados Unidos, pero que también debe relacionarse con muchos países asiáticos y debe establecer un acuerdo positivo con Mercosur. Tenemos que diversificar los mercados y, al mismo tiempo, estar junto a los sectores que puedan sufrir consecuencias”, explicó.