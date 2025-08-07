El Sabadell reparte 2.500 millones en dividendo y complica la opa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los accionistas del Banco Sabadell avalaron ayer el plan que la cúpula de la entidad ha diseñado para responder a la opa del BBVA vendiendo la filial británica TSB y realizando un reparto extraordinario de dividendos valorado en 2.500 millones de euros.

Ambas decisiones fueron avaladas de forma prácticamente unánime en dos juntas celebradas de forma sucesiva en la Fira de Sabadell. El encuentro, uno de los más multitudinarios que ha celebrado el banco en su historia, sirvió también para que el presidente, Josep Oliu, pidiera a los inversores que reflexionasen durante el verano sobre el intento de compra del BBVA y los efectos que puede tener para el futuro del banco vallesano.

Desde la entidad también destacaron que tanto los sindicatos, como las patronales y las asociaciones de consumidores son contrarias a la opa anunciada por el BBVA hace un año.

En el caso de la primera de las juntas sirvió para ratificar la propuesta de la dirección de venderse TSB, la apuesta que el Sabadell hizo por Reino Unido en 2015.

Si todo sale como prevé la entidad, la presencia en el mercado anglosajón acabará con una venta de la filial al Banco Santander, que ya tiene una importante presencia en el país, por 3.300 millones de euros, una operación que podría concretarse en el primer trimestre de 2026.

Según la cúpula del Sabadell, la venta del banco generará un excedente de capital a caja que se puede repartir entre los accionistas con un dividendo extraordinario de medio euro por acción. Precisamente, esta remuneración fue aprobada a la segunda votación de la jornada, que tuvo lugar por la tarde, y que también salió adelante con un amplio apoyo de los inversores.

Con todo, Oliu avisó que solo podrán recibir esta contraprestación aquellos inversores que sigan en el banco y no se decanten por la oferta de compra del BBVA.

“Es importante precisar que si no se es accionista en el momento del pago, previsiblemente en abril de 2026, porque se han vendido las acciones o se acepta la oferta del BBVA, no se podrá cobrar el dividendo extraordinario”, detalló.