SEGRE
salut pública

Detecten excrements humans en més piscines lleidatanes

Lleida, la segunda provincia del Estado con mayor diferencia de precios entre sus gasolineras

En diésel, con 76 céntimos por litro de diferencia entre la más cara y la más barata

Lleida, la segunda provincia del Estado con mayor diferencia de precios entre sus gasolineras

Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

Un reciente estudio de FACUA-Consumidores en Acción ha revelado que la provincia de Lleida ocupa el segundo puesto estatal en disparidad de precios de combustible diésel entre sus gasolineras. El análisis, realizado este 13 de agosto mediante la plataforma gasolineras.FACUA.org, examinó más de 10.000 estaciones de servicio en toda España, evidenciando diferencias económicas significativas que pueden suponer un importante ahorro para los consumidores.

La asociación de consumidores ha detectado variaciones de hasta 79 céntimos por litro en algunas provincias españolas, lo que puede traducirse en diferencias de hasta 39,50 euros al llenar un depósito estándar de 50 litros. En el caso específico del diésel, Murcia lidera el ranking con 79 céntimos de diferencia, seguida muy de cerca por Lleida y Girona, ambas con 76 céntimos, mientras que Granada se sitúa en cuarta posición con 65 céntimos de variación.

Respecto a la gasolina 95, las mayores disparidades se encuentran en Granada (62 céntimos), Barcelona (53 céntimos) y Murcia (51 céntimos). En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla presentan las menores diferencias tanto en diésel como en gasolina, con apenas 2 céntimos de variación, seguidas por Ourense con 20 céntimos en el caso de la gasolina 95.

Impacto económico para los consumidores

Las cifras resultan especialmente relevantes cuando se traducen al gasto anual. Si un conductor llena un depósito de 50 litros dos veces al mes, elegir la estación más económica puede suponer un ahorro de hasta 948 euros anuales en las provincias con mayores diferencias, mientras que en territorios con menor competencia, como Ceuta y Melilla, el ahorro se reduce a apenas 24 euros al año.

Análisis detallado de los precios en Lleida

En la provincia de Lleida, los precios de la Gasolina 95 E5 oscilan entre los 1,288 €/litro en la estación Agrària de Miralcamp situada en la localidad homónima, y los 1,649 €/litro en la estación CEPSA de la capital leridana. Esta diferencia alcanza los 0,361 €/litro, representando un 28,0% de variación.

​La situación es aún más pronunciada en el caso del Gasóleo A, donde los precios fluctúan desde los 1,228 €/litro en Agrària de Miralcamp hasta los 1,992 €/litro en Noutransport de Lleida capital. En este combustible, la diferencia se dispara hasta los 0,764 €/litro, lo que supone una variación porcentual del 62,2% entre la opción más económica y la más cara.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking