Lleida, la segunda provincia del Estado con mayor diferencia de precios entre sus gasolineras

Un reciente estudio de FACUA-Consumidores en Acción ha revelado que la provincia de Lleida ocupa el segundo puesto estatal en disparidad de precios de combustible diésel entre sus gasolineras. El análisis, realizado este 13 de agosto mediante la plataforma gasolineras.FACUA.org, examinó más de 10.000 estaciones de servicio en toda España, evidenciando diferencias económicas significativas que pueden suponer un importante ahorro para los consumidores.

La asociación de consumidores ha detectado variaciones de hasta 79 céntimos por litro en algunas provincias españolas, lo que puede traducirse en diferencias de hasta 39,50 euros al llenar un depósito estándar de 50 litros. En el caso específico del diésel, Murcia lidera el ranking con 79 céntimos de diferencia, seguida muy de cerca por Lleida y Girona, ambas con 76 céntimos, mientras que Granada se sitúa en cuarta posición con 65 céntimos de variación.

Respecto a la gasolina 95, las mayores disparidades se encuentran en Granada (62 céntimos), Barcelona (53 céntimos) y Murcia (51 céntimos). En el extremo opuesto, Ceuta y Melilla presentan las menores diferencias tanto en diésel como en gasolina, con apenas 2 céntimos de variación, seguidas por Ourense con 20 céntimos en el caso de la gasolina 95.

Impacto económico para los consumidores

Las cifras resultan especialmente relevantes cuando se traducen al gasto anual. Si un conductor llena un depósito de 50 litros dos veces al mes, elegir la estación más económica puede suponer un ahorro de hasta 948 euros anuales en las provincias con mayores diferencias, mientras que en territorios con menor competencia, como Ceuta y Melilla, el ahorro se reduce a apenas 24 euros al año.