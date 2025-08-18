Las exportaciones de Lleida caen un 3% en el primer semestre y se sitúan en 1.482 millones de euros

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Las exportaciones de la provincia de Lleida se situaron en 1.482,7 millones de euros durante el primer semestre del año, un 3% menos que durante el mismo periodo del año anterior. El sector que lidera las ventas al exterior, que engloba alimentación, bebidas y tabaco, cayó un 8,1%, hasta los 900,1 millones de euros, mientras que el segundo sector más importante, el de bienes de equipo, aumentó un 1,5% hasta los 161,2 millones de euros. El acumulado del año se sitúa en números negativos a pesar de la mejora de los resultados del mes de junio, en el que las exportaciones subieron un 2,8%, con 351,3 millones de euros, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En los primeros seis meses del año, la demarcación de Lleida ha vendido productos de alimentación, bebida y tabaco al extranjero por un valor de 900,1 millones, un 8,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. La cifra supone un 60,7% del total de los productos leridanos exportados. En cambio, el sector de los bienes de equipo asciende un 1,5% hasta los 161,2 millones de euros, cifra que supone un 10,9% del total de las exportaciones del primer semestre de 2025.

Con respecto al mes de junio, las ventas de las comarcas leridanas al extranjero han subido un 2,8% y alcanzan los 351,3 millones de euros. De estos, el 68,2% corresponden al sector de la alimentación y bebidas, que registra 214,9 millones de euros, un 1,3% menos respeto de junio del año pasado. En cambio, los bienes de equipo han remontado un 21,9% hasta los 32,2 millones.