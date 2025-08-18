Las exportaciones de Lleida caen un 3% en el primer semestre y se sitúan en 1.482 millones de euros
El grupo de la alimentación, bebidas y tabaco lidera las ventas al extranjero con 900 millones de euros
Las exportaciones de la provincia de Lleida se situaron en 1.482,7 millones de euros durante el primer semestre del año, un 3% menos que durante el mismo periodo del año anterior. El sector que lidera las ventas al exterior, que engloba alimentación, bebidas y tabaco, cayó un 8,1%, hasta los 900,1 millones de euros, mientras que el segundo sector más importante, el de bienes de equipo, aumentó un 1,5% hasta los 161,2 millones de euros. El acumulado del año se sitúa en números negativos a pesar de la mejora de los resultados del mes de junio, en el que las exportaciones subieron un 2,8%, con 351,3 millones de euros, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
En los primeros seis meses del año, la demarcación de Lleida ha vendido productos de alimentación, bebida y tabaco al extranjero por un valor de 900,1 millones, un 8,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. La cifra supone un 60,7% del total de los productos leridanos exportados. En cambio, el sector de los bienes de equipo asciende un 1,5% hasta los 161,2 millones de euros, cifra que supone un 10,9% del total de las exportaciones del primer semestre de 2025.
Con respecto al mes de junio, las ventas de las comarcas leridanas al extranjero han subido un 2,8% y alcanzan los 351,3 millones de euros. De estos, el 68,2% corresponden al sector de la alimentación y bebidas, que registra 214,9 millones de euros, un 1,3% menos respeto de junio del año pasado. En cambio, los bienes de equipo han remontado un 21,9% hasta los 32,2 millones.