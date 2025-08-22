Se agrava el déficit de relevo generacional en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El relevo generacional se ha convertido en uno de los principales retos de sostenibilidad del mercado laboral y en Lleida se percibe con especial crudeza en el sector agrícola, base de la economía. Según el informe del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, durante la próxima década en la provincia se jubilarán 52.400 personas mayores de 55 años, mientras que solo 22.346 jóvenes se incorporarán a la población activa. Es decir, por cada 2,3 jubilaciones, apenas se suma un nuevo trabajador.

En Lleida, donde la campaña agraria concentra miles de empleos temporales y buena parte del tejido productivo depende de la mano de obra en el campo y en la agroindustria, este desequilibrio genera inquietud, ya que presenta la previsión de relevo generacional más desfavorable de Catalunya, que contabiliza 2,1 jubilaciones por cada nueva incorporación.

Los agricultores alertan que, más allá de la falta de jóvenes que quieran trabajar en el campo, cuesta cada vez más cubrir los puestos para garantizar la recogida de fruta y la actividad en almacenes.

El desafío no es solo demográfico: en una provincia que envejece y donde muchos agricultores se acercan a la edad de jubilación, el futuro del campo leridano dependerá de la capacidad para atraer y retener talento en una actividad cada vez menos atractiva para los jóvenes.

A modo general, el informe advierte que, sin medidas urgentes, este desfase puede comprometer la competitividad de Catalunya. Entre las soluciones propuestas destacan la integración de la mano de obra migrante, el empleo femenino, de personas con discapacidad y profesionales sénior en sectores poco habituales para ellos, así como la incorporación de la tecnología y la IA para aliviar la falta de trabajadores.