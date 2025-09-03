El precio de la luz vive ‘el agosto más caro desde 2022’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se situó el mes pasado en los 80,71 euros, en el que supone el “agosto más caro desde 2022”. Así, según el análisis de la asociación, la factura media ha subido un 3,2% con respectoa hace un año. “En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de agosto fue de 78,21 euros en 2024, de 73,21 euros en 2023, de 158,30 euros en 2022, de 93,10 euros en 2021 y de 63,77 euros en 2020”, detalla Facua, que admite que, en cuanto a la evolución mensual, el recibo ha bajado “ligeramente”, 51 céntimos, un 0,6% menos con respecto a los 81,22 euros de julio. En este sentido, la asociación destaca que julio fue el mes con la factura más elevada desde el pasado febrero, cuando se situó en los 95,7 euros para el usuario medio, entendiendo por esto un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales. En cuanto al IVA de la electricidad, la asociación recordó que este tributo volvió en enero al 21% y el impuesto especial sobre la electricidad al 5,11% en julio del año pasado.

La organización de consumidores viene “reivindicando modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada”.