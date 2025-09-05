Grup Pujol facturó en 2024 210 millones, un 3,7% más

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Grup Pujol cerró el año 2024 con una facturación agregada de 210 millones de euros, un 3,71% más que en el ejercicio anterior. El área industrial ha aportado 191,6 millones, destacando el impulso de los proyectos de obra nueva y el aumento sostenido de las ventas de cemento, mientras que la médica, representada por Avantmèdic, registró 18,5 millones. Treanor Pujol, filial británica especializada en forjados prefabricados de hormigón ha incrementado su facturación un 36%, situándose como la tercera empresa del sector con más volumen en Reino Unido. Durante 2024, el grupo destinó 8 millones de euros a inversiones, lo que supone un incremento del 51% con respecto al ejercicio anterior. Estas inversiones se destinaron principalmente a la compra de maquinaria y digitalización para reforzar la eficiencia y sostenibilidad de sus centros productivos. Por otro lado, se creó la marca Ribalta Pujol, una nueva sociedad dedicada al hormigón que cuenta con seis plantas en toda Catalunya. La empresa tiene una capacidad de producción superior a los 120.000 metros cúbicos anuales y una facturación estimada de 9 millones de euros.

Durante el pasado año Pujol incorporó a 106 nuevos trabajadores, aumentando su plantilla hasta las 827 personas, de las que en total un 34 por ciento son mujeres, muy por encima de la media estatal en el sector (11,4%). En el marco de su plan de desarrollo interno la firma también impartió más de 5.000 horas de formación, un 28% más que en el ejercicio previo, con el objetivo de reforzar las competencias técnicas y transversales de su equipo.

De cara al presente ejercicio, el grupo mantiene el compromiso de seguir creciendo, priorizando la reinversión de los beneficios. En este sentido, destacan las inversiones previstas en el polígono ReGenera de les Borges Blanques y en Mollerussa, con proyectos que se estima que tendrán un impacto directo en la creación de puestos de trabajo y también en el tejido económico y social del territorio.