UP lamenta que el sector porcino acabe siendo “moneda de cambio” por los aranceles de la UE a los coches eléctricos de China

Unió de Pagesos ha lamentado que el sector porcino acabe siendo la “moneda de cambio” por el hecho de que en su día, la Unión Europea decidió poner aranceles a los coches eléctricos que venían de China. El responsable de porcino del sindicato, Rossend Saltiveri, ha criticado que ahora tengan que pagar los platos rotos “injustamente”. Aunque todavía es pronto para hacer una valoración de la repercusión concreta que tendrán por el hecho de que los aranceles se pondrán en función de cada empresa y el volumen de producción, “es evidente que una noticia de estas es negativa”. Saltiveri también ha destacado que el precio del cerdo lleva 9 semanas a la baja, ya en torno a los 20 céntimos” y ahora sólo faltaba una noticia como esta para poner en peligro la estabilidad del sector.

El mercado chino tiene muchos consumidores y aunque son los mayores productores del mundo después de restablecerse cuando se vieron afectados por la peste porcina africana, tienen hábitos de consumo diferentes y hay una serie de partes del cerdo que tienen mucha más demanda y por eso las tienen que comprar fuera. Según Saltiveri, principalmente son los pies, las orejas, la cabeza y las lenguas, que tienen una demanda que no pueden cubrir, con su producción.

En Cataluña el sector porcino ha vivido un par de campañas positivas pero previamente a esta noticia ya había empezado una bajada importante de precios que en las últimas semanas ya han bajado en torno a 20 céntimos al mercado. Ahora habrá que ver qué repercusiones tiene el anuncio chino los próximos días. Cataluña exporta aproximadamente un 10% de la producción de cerdo a China.