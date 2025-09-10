El porcino pide negociar con China ante la paralización del mercado por los aranceles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La entrada en vigor hoy de los aranceles chinos al porcino supone un duro golpe para el sector, que tiene en el gigante asiático su mejor mercado exterior y, por ello, reclama que la Administración negocie con el Gobierno que encabeza el presidente Xi Jinping. La situación se ha traducido en el freno en seco de envíos hacia China. Solo de Aragón, líder junto con Lleida y Catalunya en su conjunto, tiene más de mil contenedores enviados antes de que Pekín anunciara las nuevas tasas al porcino europeo. De forma general, los aranceles alcanzan hasta el 62,4% en algunas compañías de la Unión Europea, pero se reduce al 20% en el caso de España. La excepción es Litera Meat, de Binéfar, para la que se sitúa en el 15,6%. La empresa oscense fue una de las examinadas por China antes de su decisión final en el marco de su investigación por supuesta competencia desleal que abrió hace más de un año a la carne de cerdo europea. Todo como represalia a las tasas del 36% que Bruselas había impuesto a los coches eléctricos chinos. Dicho de otra forma, el conflicto automovilístico lo acaba pagando la ganadería, una situación que indigna a los granjeros leridanos, que vuelven a denunciar que son moneda de cambio.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y el de Empresa, Miquel Sàmper, se han reunido con representantes del sector porcino catalán, según hizo público ayer la Generalitat, para abordar las consecuencias de esta particular batalla comercial. Ordeig ha anunciado que pedirá al ministerio de Agricultura que refuerce la defensa del sector frente a las autoridades europeas y chinas, con el objetivo de reducir el impacto de estas medidas provisionales. Por su parte, el conseller Sàmper ha explicado que el Govern mantendrá “un contacto constante con las empresas exportadoras del sector para acompañarlas en este contexto de presión comercial internacional”.

Ordeig también ha insistido en que se trata de medidas provisionales y que todavía hay margen de negociación hasta la decisión definitiva, prevista para diciembre y que el Govern coordinará con el Gobierno, la Comisión Europea, el resto de comunidades autónomas y las asociaciones del sector porcino.

En este contexto, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, también apuesta por la vía de la negociación con Pekín, en especial tras defender que existen relaciones comerciales y fluidas e intensas, según sus palabras.

Mil millones de ventas españolas, con gran peso de Lleida

China es el principal mercado de destino para la carne y subproductos del porcino español. En 2024, las exportaciones hacia este país alcanzaron las 540.000 toneladas, con un valor superior a los 1.097 millones de euros, lo que representa casi el 20% del volumen total exportado y el 12,5% del valor de las ventas exteriores del sector, según explica la interporfesional del porcino de capa blanca Interporc.

Las exportaciones directas a China desde la provincia de Lleida alcanzaron el año pasado cerca de 2.316 toneladas de carne y despojos de cerdo por valor de cerca de 6 millones de euros, según datos del ministerio de Economía. Pero hay que tener en cuenta que buena parte del porcino producido en las granjas de Lleida se sacrifica en mataderos de otras provincias, desde Barcelona y Girona a Huesca, por lo que el impacto real sobre la ganadería local es mucho más importante.