La inflación en Lleida sube una décima en agosto y se sitúa en el 2,5%

La variación anual del IPC ha seguido subiendo en agosto en las comarcas de Lleida y se ha incrementado una décima, hasta situarse en el 2,5% Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los grupos que han influido más en la subida en la demarcación de Lleida han sido los de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que suben un 6,2%; la educación (+5,9%); bebidas alcohólicas y tabaco (+4,5%); restaurantes y hoteles (+4%), y ropa y calzado, que suben un 3,4%, en el último año.

Con respecto al indicador mensual, con respecto a julio los precios han subido una décima en la demarcación. En agosto destaca el repunte de los precios del ocio y la cultura, que han sido un 1,8% más altos que en julio.

La inflación repuntó una décima en agosto en Catalunya, hasta situarse en el 2,4% respecto al año pasado. El dato catalán y leridano, sin embargo, continuó ligeramente por debajo de la media del Estado, donde el Índice de Precios al Consumo (IPC) se mantuvo estable en agosto en el 2,7%, la misma tasa que en julio.