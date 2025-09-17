Nufri ha cerrado el último ejercicio con ventas de 256 millones de euros

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La frutícola Nufri de Mollerussa, ha cerrado el ejercicio de 2024 con ventas de 256 millones de euros, una cifra que representa un descenso del 30%, según ha publicado Expansión y ha confirmado este diario de fuentes cercanas a la compañía. Esta facturación representa un ligero descenso del 3% con respecto a los 263 millones que había registrado en el año 2023. Del total, facturó 227 millones por la venta de fruta en el mercado español y el resto, de las exportaciones, siendo sus mayores clientes países de la Unión Europea. Las ventas en España retrocedieron un 5%, explica el diario económico, mientras que las registradas en otros países repuntaron un 21%.

Beneficios

La evolución de los beneficios también registra un descenso. En esta caso, han pasado de los 8,6 millones con los que cerró el balance de 2023 a los seis millones el año pasado. Supone una caída del 30%, al tiempo que el resultado de explotación bajó un 38% y se situó en 7,5 millones de euros. Del total de beneficios, la frutícola con sede en Mollerussa destinó tres millones a dividendos entre sus accionistas, un millón menos que el ejercicio anterior. Los otros tres millones de ganancias fueron a reservas de la compañía. Expansión añade que la empresa cerró el ejercicio con unos fondos propios de 26 millones,un 6,5% más, así como con una deuda bancaria de 16 millones, lo que representa un 38% más que en 2023. En el capítulo de empleo, la firma contó con 190 personas el año pasado.

Por otro lado, el grupo Nufri ha incrementado su capital en Indulleida y ya posee el 94,11% del capital de la empresa de transformación hortofrutícola de Alguaire. Indulleida cerró 2024 con una facturación de 86 millones, con un incremento del 19 por ciento en el ejercicio, mientras que los beneficios una vez pagados los impuestos alcanzaron los 428.000 euros, con un aumento del 50 por ciento.

En otro orden de cosas, Nufri colocará una serie de paneles solares fotovoltaicos sobre los manzanos de su finca soriana de La Rasa, que en la actualidad es la plantación de estos frutales en toda Europa. Esta instalación le permitirá producir y almacenar energía. La inversión prevista es de 1,3 millones de euros y se centrará en una de las ochocientas hectáreas con las que cuenta la finca. Nufri tiene previstos otros dos proyectos similares, en este caso en sus plantas leridanas de Mollerussa e Indulleida.