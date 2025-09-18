Mahou San Miguel sumó 326 millones de euros a la economía catalana en 2024, un 11% más que el año anterior

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El grupo Mahou San Miguel contribuyó con 326 millones de euros a la economía catalana en 2024, un 11% más que el año anterior, según un informe encargado por la misma firma a una consultora externa. El estudio también señala que la compañía generó 21.916 puestos de trabajo, un 2% más que el año anterior, de los cuales 294 fueron directos y 21.622 indirectos, a través de proveedores y distribuidores, y relacionados, creados por clientes de la hostelería.

Con un centro de producción ubicado en Lleida, la cervecera aportó en el sector de la hostelería un total de 23 millones de euros en términos de PIB al conjunto de Catalunya. La firma también hizo compras a 829 negocios catalanes por valor de 131 millones de euros.

La fábrica de Mahou San Miguel de Lleida abrió hace cerca de 70 años y es uno de los nueve centros de producción de cerveza que la compañía opera en el Estado.