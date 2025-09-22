El BBVA mejora un 10% la oferta en la opa al Banco Sabadell y la tributación de la operación

El logotipo del Banco Sabadell en el edificio de la sede de la entidad en Sant Cugat del Vallès.Albert Segura / ACN

El BBVA ha mejorado este lunes por la mañana un 10% la oferta a la opa hostil por el Banco Sabadell, según ha informado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, la entidad vasca ofrece ahora una acción ordinaria de nueva emisión del banco por cada 4,8376 acciones del Sabadell. Eso supone una modificación de las condiciones iniciales, que era de una acción ordinaria del BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del Sabadell. Según el consejo de administración del banco vasco, se trata de una "mejora de la contraprestación". Este martes expiraba el plazo para el BBVA para mejorar la oferta, una posibilidad que finalmente ha hecho efectiva aunque sus directivos lo habían descartado reiteradamente.

El BBVA pedirá este mismo 22 de septiembre la autorización a la CNMV para modificar la oferta, y le remitirá un suplemento al folleto informativo así como un informe independiente que "acredita la mejora de la contraprestación".

Según ha informado el banco, la contraprestación ofrecida ahora también "mejora la fiscalidad de la operación", ya que al estar totalmente en acciones los accionistas con plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos al voto.

El consejo de administración del BBVA informa también de que renuncia tanto a la posibilidad de hacer "nuevas mejoras" a la oferta como a ampliar el periodo de aceptación una vez la CNMV autorice el cambio. "Ponemos en manos de los accionistas del Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y una oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión", ha afirmado al presidente del BBVA, Carlos Torres, en un comunicado.

Según él, hay un "fuerte incremento del beneficio por acción previsto a futuro" para los que acudan a la opa.

De acuerdo con los cálculos de la entidad vasca, el aumento es "excepcionalmente atractivo" para los accionistas del Sabadell porque valora las acciones del banco vallesano en 3,39 euros por acción, niveles "máximos en más de una década".

"Los accionistas del Banco Sabadell que acudan a la opa participarán en una entidad con mucho más potencial de crecimiento y creación de valor", ha afirmado el conseller delegado del BBVA, Onur Genç.