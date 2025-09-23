Arranca la campaña de pistacho en secano con mejora de producción

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Foment Agrícola de les Garrigues arrancó ayer la campaña de recolección de pistachos en sus fincas de secano, en una temporada que espera la mejor producción de los últimos años, teniendo en cuenta que las últimas han sido temporadas marcadas por escasas precipitaciones. Así lo explicó ayer Joan Altet, CEO de esta compañía familiar que puso en marcha su padre, quien apostó por el cultivo del pistacho en el año 1982. Este año prevé alcanzar los 60.000 kilos de producción, que califica de un año “entre normal y flojo”. Explicó que el pistachero es “un árbol curioso porque la yema de lo que será la próxima producción nace el año anterior. Por eso, los pistachos que recogemos hoy se han visto afectados por el año anterior de sequía”.

La compañía cultiva 115 hectáreas en secano, “que confiere un sabor especial al fruto frente a las fincas de regadío”, entre propias y arrendadas en Maials, Llardecans y La Granja d’Escarp. Además, de la recolección, la compañía lleva a cabo todo el proceso hasta que este fruto seco llega al consumidor. La primera parte del proceso es retirar el pelón (cubierta roja del fruto), las hojas y las ramas que hayan podido recoger junto con los pistachos. Posteriormente, se pasa a su secado durante 24 horas. En una segunda fase se separan los pistachos abiertos de los cerrados y se pasa al calibrado en cinco categorías diferentes. Los primeros sirven para su comercialización como esnaks en diferentes formatos, mientras que se procede a abrir los cerrados para diferentes usos en la industria alimentaria, como puede ser desde materia prima para turrón de pistacho hasta los toppings de un helado.

La compañía factura unos dos millones de euros y emplea de media 13 personas. El 12% de sus ventas corresponde a exportaciones, fundamentalmente a Europa (Alemania, Suecia, Dinamarca, Bélgica o Inglaterra entre otros), y en menor media otros como EEUU.