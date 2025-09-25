Podcast: El 70% de las empresas tienen problemas para captar y retener el talento

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

El talento se ha convertido en uno de los grandes retos para las empresas españolas. Más del 70% admite que captar y fidelizar a los profesionales es una tarea compleja. El informe, elaborado por la consultora tecnológica Esofitec , señala como principal problema la escasez de perfiles cualificados, hecho que obliga a los departamentos de Recursos Humanos a replantear estrategias de selección y retención. Este escenario se analizó en el podcast Estamos Abiertos , producido por Esofitec y el Grupo SEGRE. La periodista Mariví Chacón moderó un debate con Santos Bretos, director de RH de Inalsa; Luis Carlos Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza; y Jesús Gabás, consultor de RH de Esofitec.

La conversación giró en torno a qué valoran más en un proceso de selección. Aunque la experiencia sigue siendo relevante, los tres expertos coinciden en que la actitud y la motivación pesan más. “Con ganas y voluntad se puede suplir cualquier carencia previa”, afirma Femia. Santos Bretos añade: “Las habilitados son importantes, pero la actitud multiplica”, recordando a Victor Küppers. También se preguntaron qué hace que un profesional se quede en una empresa. Jesús Gabás apunta que los trabajadores buscan a uno “en torno a oportunidades” donde aplicar conocimientos, formarse y sentirse respetados, tanto personal como económicamente. En restauración, un sector con alta rotación, Luis Carlos Femia defiende prestigiar todas las figuras, también la del camarero: “Un buen servicio de sala puede compensar un mal día a la cocina, pero no al revés”.

Sin embargo, la palabra “retención” genera recelos: prefieren hablar de crear condiciones atractivas para que el talento quiera quedarse. El ambiente laboral se convierte así en un factor clave. La tecnología también transforma los RH. Bretos destaca que ya no se limitan a gestionar nóminas, sino que integran vacaciones, noticias internas o acontecimientos corporativos. El debate de Estamos Abiertos concluye que el verdadero reto no es sólo captar candidatos, sino establecer un entorno que los motive a permanecer. La conciliación, la formación, el liderazgo y la digitalización consolidan la gestión del talento como prioridad estratégica en las empresas.