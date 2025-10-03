Prefabricats Pujol entra en Girona con la compra de Prefabricats de la Selva

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Prefabricats Pujol ha cerrado un acuerdo con el grupo Joan Martorell para adquirir Prefabricats de la Selva de Santa Coloma de Farners. La factoría de hormigón se incluirá en uno de los grupos líderes del sector y garantiza la continuidad de toda la plantilla. Además, con este centro, la empresa con sede en Mollerussa abrirá la producción en la demarcación de Girona, la única catalana en la que todavía no tenía presencia. Por su parte, el grupo Joan Martorell aprovecha la desinversión para convertirse en un referente de la economía circular y sostenibilidad forestal. Ahora, el principal reto del grupo es la nueva planta de tacos y palés hechos íntegramente de madera reciclada.

Facturación

Prefabricats Pujo pasará a gestionar la fábrica de Prefabricats la Selva, una factoría con más de 85 años y especializada en la extracción de áridos y la producción de vigas y material de hormigón. El grupo del Pla d’Urgell cuenta con 23 centros productivos, almacenes y oficinas repartidas entre el Estado y Reino Unido. En 2024 la marca alcanzó una facturación agregada de 210 millones de euros, lo que supone un 3,71% más que el año anterior. Actualmente la plantilla tiene 827 trabajadores. El área industrial aportó 191,6 millones, impulsada por los proyectos de obra nueva y el aumento sostenido de las ventas de cemento. Durante 2024, el grupo destinó 8 millones a inversiones, un incremento del 51% respecto al año anterior, principalmente en maquinaria y digitalización.