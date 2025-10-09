Prefabricats Pujol construirá dos fábricas en les Borges Blanques

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Prefabricats Pujol invertirá entre lo que queda de este año y el que viene 40 millones de euros en sus centros ubicados en les Borges Blanques y Mollerussa con el objetivo de reforzar su capacidad productiva, actualizar sus instalaciones y consolidar su modelo industrial, basado en la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. Una de las principales actuaciones será la construcción de dos nuevas fábricas en el polígono ReGenera de la capital de Les Garrigues, a las que se destinarán 30 millones de euros. La primera, que ya se encuentra en ejecución y que recibirá un total de 10 millones de euros, estará dedicada íntegramente a la fabricación de placas alveolares, un elemento clave en la construcción industrializada. Con esta nueva instalación, el grupo incrementará su capacidad de producción de estas placas de hormigón, ampliamente utilizadas en la edificación tanto residencial como industrial, hasta cerca de 2 millones de metros cuadrados anuales, lo que supone un aumento del 30% respecto al volumen actual. Esto permitirá a Pujol consolidarse como el principal productor a nivel estatal.

La segunda, que contará con un presupuesto de 20 millones, se destinará a la fabricación de paredes y fachadas prefabricadas para uso residencial, industrial y agrícola. Esta nueva fábrica permitirá al grupo duplicar su capacidad productiva, llegando a los 1,6 millones de metros cuadrados anuales. Ambas plantas entrarán en funcionamiento a lo largo del próximo año y la previsión es que generen entre 50 y 70 nuevos puestos de trabajos directos.

Con respecto a su centro productivo en Mollerussa, destinará 8 millones de euros a ampliar la capacidad de producción de elementos pretensados, como son las bigas para grandes infraestructuras. La ampliación permitirá incrementar en un 40% la producción de la planta, especialmente en las fracciones destinadas a obra pública, lo que permitirá al grupo competir con obras de todo el Estado.

Esta inversión forma parte de una renovación integral centrada en la automatización de los procesos productivos, la eficiencia energética y la mejora de la gestión de los recursos. El objetivo del Grup Pujol es seguir avanzando hacia un modelo de autosuficiencia y de ciclo cerrado, con producción de proximidad, extracción propia de áridos, fabricación de cemento, autoconsumo eléctrico, sistemas de reutilización de agua y valorización de materiales.