Una profesional de la casa, elegida nueva directora de Fruits de Ponent

Una profesional de la cooperativa, con 33 años de experiencia en diferentes áreas, será la nueva directora general de Fruits de Ponent, que por primera vez tendrá a una mujer al frente. El consejo rector de la entidad nombró ayer a Maria Jesús Sisó Fargues como relevo de Josep Presseguer, quien después de doce años deja el cargo para asumir la gerencia del Parc Agrobiotech de Lleida, según ha podido saber este diario. Sisó, de 51 años es natural de Alcarràs y cuenta con una dilatada trayectoria de 33 años en la cooperativa, donde ha ejercicio diferentes responsabilidades, lo que le confiere un conocimiento de toda la organización. En la actualidad era la secretaria ejecutiva de Fruits de Ponent, pero entre otros cargos había sido la directora del área social y miembro del comité compliance (encargado de verificar que la organización cumple con su tarea).

Formada en el Programa Superior de Dirección y Administración de Empresas de la UOC, y también cuenta en su currículo con estudios en gestión y dirección estratégica de la empresa cooperativa y con un máster en secretaría ejecutiva por el Instituito de Secretariado Europeo.

El Consejo Rector ha querido expresar con esta elección su confianza en una profesional de la casa. Según ha podido saber este diario, entre los rasgos que ha tenido en cuenta destaca su compromiso con los valores cooperativos y con un profundo conocimiento de la organización.

En este sentido, Maria Jesús Sisó explica que afronta “esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad, con voluntad de dar continuidad a los proyectos estratégicos en marcha, impulsar la rentabilidad de las actividades de los socios y velar por el bienestar y el crecimiento profesional de todo el equipo humano de Fruits de Ponent”.

Fruits de Ponent agrupa a 180 familias cooperativas, con el cultivo de 2.500 hectáreas de agricultura sostenible. Junto con Actel Group, ha creado Novacoop Mediterranea, que suma 100.000 toneladas de fruta fresca y garantiza suministro los 365 días del año. En la campaña de verano, la compañía ha comercializado unas 80.000 toneladas.