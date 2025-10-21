FRUITURISME
Un pueblo de Lleida convierte a turistas en recolectores de nueces: cada participante recoge 2 kilos
Se trata de una de las actividades de la iniciativa Fruiturisme de Aitona
El ayuntamiento de Aitona celebró este domingo una cosecha de nueces en el marco de las actividades de Fruiturisme, con el apoyo de Nous Calzada y Segrià Turisme. La jornada ofreció una experiencia inmersiva en plena naturaleza para poner en valor la gastronomía y el patrimonio agrícola del territorio, en una mañana llena de sabor y tradición.
Los visitantes disfrutaron de una actividad que combinaba aprendizaje, cata y vivencia en el campo: recogieron dos kilos de nueces en una visita guiada por los campos de nogales, conocieron de cerca el proceso de recogida y transformación del fruto y, por último, degustaron un vermut con productos locales de alta calidad.
Con esta iniciativa, Aitona mantiene su compromiso con el turismo sostenible y de proximidad, promoviendo el conocimiento de los productos locales.