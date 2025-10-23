Juan Roig subraya que pagar impuestos es “una cosa muy buena”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Mercadona, Juan Roig, destacó ayer que pagar impuestos es “una cosa muy buena y muy sana” y que “el problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona”.

“Todos tenemos que pagar impuestos, es una cosa muy buena y muy sana y hay que estar muy orgullosos”, señaló durante su ponencia El orgullo de ser empresario, en el marco del Congreso Aecoc Gran Consumo, que se celebra en el Roig Arena de València y que esta edición cumple 40 años.

El empresario valenciano defendió también que “tener beneficios es indispensable” para las empresas, aunque “si tu principal propósito son los beneficios no es saludable”. “Ganar dinero es necesario, es obligatorio y es satisfactorio”, porque sin ello no se puede satisfacer al trabajador, pagar a proveedores, impuestos y repartir dividendos.

Por su parte, según el director general de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc, Ignacio González, la incertidumbre internacional, la guerra comercial y la volatilidad de los mercados marcan el escenario en el que juega el gran consumo, una realidad que el sector, por ahora, va sorteando al crecer un “sano” 4% en lo que va de año. Además, según Aecoc, el 77% de las empresas del sector del gran consumo prevé una buena campaña de Navidad, “incluso mejor que la que tuvo en 2024”, y el 62% espera un periodo prenavideño con más actividad que el año pasado.

Asimismo, la patronal del gran consumo del gran consumo reclamó reformular el mercado laboral, mejorar con “urgencia” el bajo nivel de productividad y atacar la “pesadilla” del absentismo laboral, que lastran la competitividad de las empresas en España.