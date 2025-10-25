Premios a la innovación y al talento aplicados a la explotación porcina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Vall Companys ha celebrado esta semana, en la Finca Prats, la segunda edición de los Premios INNOVA, una iniciativa destinada a promover el progreso, la eficiencia y el crecimiento compartido en el ámbito de la crianza porcina. Los protagonistas han sido los veterinarios del Grupo, que han presentado sus propuestas más innovadoras para afrontar los retos del sector. Durante dos jornadas, más de 100 profesionales han expuesto un total de 25 proyectos desarrollados en las granjas de porcino que el grupo tiene repartidas por todo el Estado. Las iniciativas, fruto de meses de trabajo y análisis sobre el terreno, comparten un mismo objetivo: transformar el conocimiento técnico y la experiencia diaria en mejoras tangibles que contribuyan a una producción más eficiente, responsable y sostenible.

El jurado ha reconocido con el primer premio, dotado con 3.000 euros, al proyecto VallChat, desarrollado conjuntamente por los equipos de engorde e IT del Grupo Vall Companys. Según explicó Pedro Hérnandez, uno de sus desarrolladores, esta iniciativa introduce una herramienta móvil que, a través de Inteligencia Artificial mejora la comunicación y la gestión interna en las granjas en tiempo real entre los equipos técnicos. El segundo premio, con 2.000 euros, ha recaído en el proyecto WindApp de Jesús Bravo, que ha desarrollado una aplicación que ayuda a los técnicos poder ajustar la ventilación de las granjas. Mientras, el tercer premio, con 1.000 euros, ha sido para Resiliencia PRRS a través del semen, de Rubén Calvo y Antonio Martínez, con el que se determina qué padres aportan los genes con mayor resistencia a las enfermedades.

Según explicó Anna Barbé, responsable del Campus Farm del Grupo Vall Companys y coordinadora de los Premios INNOVA, “esta iniciativa quiere dar voz y reconocimiento a las ideas que nacen del día a día de nuestros profesionales”. Según el grupo, con esta segunda edición, el programa INNOVA se consolida como un referente de innovación colaborativa, donde las buenas prácticas y el intercambio de experiencias se convierten en motores de progreso y sostenibilidad para el conjunto del sector primario.