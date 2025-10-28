La compraventa de fincas rústicas se dispara más de un 25% en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Entre enero y agosto de este año la provincia de Lleida registró un fuerte repunte en la compraventa de fincas rústicas, con un total de 2.543 operaciones, lo que supone un incremento de más del 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la tercera cifra más alta de la série histórica, tras la del boom inmobiliario de 2007, justo antes de que estallara la burbuja, cuando se vendieron 2.841, y el auge experimentado en 2021, justo después de la pandemia de la Covid-19, cuando el interés por las propiedades rurales se disparó, con 2.783 compraventas. Así se desprende de los últimos datos de transmisiones publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadísitca (INE). Este aumento se atribuye a una recuperación del mercado, especialmente golpeado por los problemas registrados por el campo con la sequía de 2023, que llevó a hundir este tipo de operaciones durante ese año y también en 2024.

Este auge de las compraventas de terrenos rurales puede explicarse también, según apuntan los expertos, por varios factores. Uno de ellos es la falta de relevo generacional en el campo. Muchos propietarios son mayores de 65 y, ante la falta de una nueva generación que se haga cargo de las tierra, optan por vender. En esta situación se encuentran también aquellos que heredan una finca y optan por ponerla en venta al no querer o poder hacerse cargo de la misma, lo que aumenta la oferta. El segundo sería la demanda de los inversores, ya que fondos, empresas agroalimentarias y particulares ven el en suelo rústico una oportunidad de rentabilidad estable, ya que el valor medio por hectárea en Lleida es competitivo frente a otras provincias. Según la tasadora Tinsa, el valor del suelo agrario aumentó en 2023, pese a las condiciones climáticas y económicas adversas. La revalorización se concentra sobre todo en las fincas con acceso a agua y en los cultivos con posibilidades de transformación.

Además de las compraventas, en los ocho primeros meses de 2025 la mayor parte de las transmisiones de fincas rústicas se llevaron a cabo mediante herencias, un total de 3.267, casi la mitad del total de las registradas en la demarcación (47,37%). Asimismo, se registraron 139 donaciones, 31 permutas y 917 operaciones de otra naturaleza. Con todas estas modalidades, entre enero y agosto de este año se transmitieron un total de 6.897 fincas rústicas, un 27 por ciento más que un año antes.