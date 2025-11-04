Griñó Ecològic eleva un 5% los ingresos en el primer semestre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Griñó Ecològic, la filial cotizada del grupo leridano de valorización de residuos Griñó, cerró el primer semestre de 2025 con unos ingresos de 35,2 millones de euros, un 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Según adelantó el diario Expansión, la firma señaló que el comportamiento de las ventas “ha sido un éxito” y que la evolución hasta junio “demuestra la tracción comercial y el reconocimiento por parte de los clientes”. El resultado de explotación se situó en 1,6 millones, lo que representa un 4,6% sobre las ventas. Griñó logro contener el impacto de los incrementos de coste a los que se ha visto expuesto gracias a una política de mejora de las relaciones con sus clientes. “Durante el segundo semestre esperamos que estos resultados mejoren”, detalló la compañía, que prevé iniciar en breve un proceso de captación de fondos.

La rentabilidad de las dos líneas de negocio principales, tratamiento y servicios, se resistió por el aumento de los costes, alcanzando un beneficio atribuido de 76.376 euros, un 35% menos.