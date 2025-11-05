El leridano más rico amasa una fortuna de 1.400 millones, según la lista Forbes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El empresario leridano más rico, José Llorens Torrá, ha escalado posiciones en la lista de las cien mayores fortunas de España publicada ayer por la revista Forbes. Natural de la localidad de Sedó, este empresario de la construcción y propietario de Llotor y Epsa Internacional, se sitúa ya en el puesto número 34 de la lista, con una fortuna estimada de 1.400 millones, tras haberla incrementado durante el pasado año en 300 millones.

Esto lo ha llevado a escalar seis puestos en la lista que continúan liderando el fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet. Entre los cinco acumulan un patrimonio de 142.000 millones, el 55% del total del ránking.

En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2025 asciende 258.870 millones, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2024. En la lista aparecen este año en los puestos 77 y 83, Joaquín Molins López-Rodó y familia y Juan Molins Amat, accionistas de Molins.

Forbes señala con preocupación que gran parte de las fortunas está en manos de empresarios de avanzada edad que la amasaron hace 40 años, y no incluye perfiles innovadores.