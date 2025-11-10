Mercadona compra toneladas de higos en tres municipios leridanos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Mercadona ha comprado 800 toneladas de higos en Catalunya, procedentes de Lleida y las Terres de l'Ebre, en el marco de su apuesta por la fruta de proximidad y el doble que en 2024, según informa este lunes la empresa.

Así desde el inicio de la campaña, que ha comenzado en septiembre y acabará a mediados de noviembre aproximadamente, la compañía comercializa higos cultivados en campos de los municipios de Alguaire, Almenar, Torregrossa y Soses, en Lleida, y de Móra d’Ebre, en Les Terres de l’Ebre, gracias a los acuerdos que mantiene con Figs Fruits (con sede en Alguaire) y La Coma Fruits (Soses), ambos proveedores especialistas que proveen la cadena de esta fruta de temporada.

La cadena ha subrayado que la compra de higos locales se suma "a la apuesta por otros productos de origen local", como la fruta de pepita y la de hueso.

En 2024, la empresa compró productos de proximidad por valor de 5.226 millones de euros, un 4,4% más que en el ejercicio anterior, a 240 proveedores especialistas y más de 1.700 pymes. Mercadona ha recordado que "defiende las prácticas comerciales justas" y que está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.