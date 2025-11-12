La campaña agraria suma un grupo de prevención de riesgos por calor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El dispositivo de gestión de la campaña agraria en Lleida ha incorporado un grupo de trabajo técnico dedicado específicamente a la prevención y respuesta frente a los episodios de calor extremo. Este equipo, integrado por una docena de personas, estará formado por expertos en el ámbito de la seguridad y salud laboral de los departamentos de Salud y Empresa, así como miembros de Protección Civil y representantes de las organizaciones agrarias, sindicatos y Afrucat y la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya. Así se acordó ayer durante una reunión entre todos los agentes en Lleida. El objetivo es que todos los implicados en la gestión de la campaña agraria actualicen a través de un procedimiento colaborativo el protocolo de actuación para dar respuesta a las cada vez más frecuentes olas de calor, incluyendo recomendaciones y buenas prácticas para garantizar un entorno de trabajo seguro. El texto se podrá ir actualizando con nuevo contenido. Está previsto que el grupo celebre reuniones cada 15 días, aunque estas se podrán ir adaptando a las necesidades de cada momento.

Durante el encuentro, la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, afirmó que los efectos del cambio climático obligarán cada vez más a adaptar los horarios de trabajo, repensar los descansos o garantizar puntos de hidratación y la ropa adecuada. En este sentido, apuntó que la respuesta que debe acordar el grupo no partirá de cero, ya que muchos payeses y empresas están tomando las medidas necesarias e informan adecuadamente as los temporeros. “Se trata de unificar criterios, analizar los aspectos mejorables y garantizar que todo el mundo cumple con las medidas”, aseveró.