Mahou San Miguel sumó en 2024 64 millones a la economía leridana

Mahou San Miguel contribuyó a la economía leridana con 64 millones de euros durante el pasado año, según se desprende del estudio sobre el impacto socioeconómico de la cervecera durante 2024, elaborado por Valora Consultores. La actividad de la compañía permitió generar en la demarcación más de 2.400 puestos de trabajo, de los cuales 172 fueron directos y el resto indirectos o relacionados con su actividad, es decir, a través de proveedores, distribuidores y clientes de hostelería. A lo largo del pasado año la firma realizó también compras por valor de 15,3 millones de euros a un total de 101 empresas leridanas, dando impulso al desarrollo de la cadena de suministros locales.

Para Mahou San Miguel Lleida es un enclave estratégico desde hace casi siete décadas, con un centro de producción que actúa como motor económico y desarrolla proyectos orientados a reforzar la competitividad y la sostenibilidad del territorio. “Tenemos un compromiso claro con el desarrollo económico, con el empleo y con la sostenibilidad de la zona, que continuaremos impulsando y fomentando para generar valor real a la comunidad”, aseguró Jordi Guixé, director del centro de producción leridano. Muestra de ello es que su actividad tuvo también un impacto económico directo en diversos sectores clave en la provincia. El principal beneficiado fue el sector industrial, que concentró el 13% de la riqueza generada por la compañía en términos de Producto Interior Bruto (PIB). A este le siguen la hostelería, el comercio y el transporte, que recibieron conjuntamente el 7,6% del total del valor económico aportado.

La empresa también tiene una fuerte presencia en los momentos de ocio de los leridanos, ya que participa en diferentes eventos gastronómicos y culturales locales. Así, Mahou San Miguel es patrocinadora de eventos como la Festa Major o el Aplec del Cargol. También colabora con el club de baloncesto Força Lleida y da apoyo a la gastronomía local a través de la feria Cervisia o poniendo en marcha la Ruta de la Tapa. Asimismo impulsa iniciativas musicales como los festivales Talarn Music Experience, Paral·lel Festival, Magnífic Festival y Paupaterres.